Логинов Корнило (Кормашка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Корнило (Кормашка) Иванов

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Место рождения

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Около 1705

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Логинов Иван (Ивашко) Фролов

Мать: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1705
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