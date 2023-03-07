Логинов Корнило (Кормашка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиОколо 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Логинов Иван (Ивашко) Фролов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1705