Костерин Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерин Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костерин Виктор Ефимович

Мать: Костерина Александра Алексеевна

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