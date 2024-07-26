Синельников Иван Климонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синельников Клим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Синельникова Федосья Тарасова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Синельникова) Матрона Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно