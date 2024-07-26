Синельников Иван Климонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Иван Климонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синельников Клим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Федосья Тарасова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Синельникова Федосья Тарасова

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Синельникова) Матрона Иванова

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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