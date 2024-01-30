Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федот Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сметанина Неонилла Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мирон Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Верья старая, Шиморская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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