Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федот Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сметанина Неонилла Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мирон Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Кориково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Осипович
Смерть
Неизвестно