Ткачева Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904
Отец: Ткачев Иван Иванович
Мать: не указана
Крещение
05.02.1904
Крещена в Христорождественской церкви. Восприемники: села Савинскаго крестьянин Андрей Иванов Ткачев и крестьянская жена Агрипина Максимова Мелехина.
Смерть
Неизвестно
умерла в г. Алма-Ата (Казахстан)