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Ткачева Марфа Ивановна

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Место рождения

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904

Отец: Ткачев Иван Иванович

Мать: не указана

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
05.02.1904
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещена в Христорождественской церкви. Восприемники: села Савинскаго крестьянин Андрей Иванов Ткачев и крестьянская жена Агрипина Максимова Мелехина.
Смерть
Неизвестно
умерла в г. Алма-Ата (Казахстан)
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