Дронова Варвара Борисовна 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Дронова Варвара Борисовна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1712, Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

умерла 1791, Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Супруги
Дронов Михаил Иванович1711 г.р.
Дети
Дронов Петр Михайлович1744 г.р.
Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Дронов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дронов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
1791

Муж: Дронов Михаил Иванович

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
1791
Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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