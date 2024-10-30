Дронова Варвара Борисовна
женский, родилась 1712, Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
умерла 1791, Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Супруги
Дронов Михаил Иванович1711 г.р.
Дети
Дронов Петр Михайлович1744 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович
Бракосочетание
1791
Смерть
1791