(Ганыкина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ганыкина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ганыкин Иван

Мать: Прасковья Логиновна

Смерть
Неизвестно
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