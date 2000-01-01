(Ярощук (Jaroszczuk)) Феодория (Teodoria) Никитична (Nicety)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
17.07.1938
Tryzno, powiat Brzeski (Брестский-над-Бугом повет), województwo Poleskie (Полесское воеводство), Польша (II Речь Посполитая / II Rzeczypospolita)
Смерть
Неизвестно