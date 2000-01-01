(Ярощук (Jaroszczuk)) Феодория (Teodoria) Никитична (Nicety) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ярощук (Jaroszczuk)) Феодория (Teodoria) Никитична (Nicety)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
17.07.1938
Tryzno, powiat Brzeski (Брестский-над-Бугом повет), województwo Poleskie (Полесское воеводство), Польша (II Речь Посполитая / II Rzeczypospolita)
Смерть
Неизвестно
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