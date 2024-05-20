Десятова Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Десятов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пробенков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Пробенков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пробенков Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.1953
Сын: Пробенков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пробенков Николай Михайлович