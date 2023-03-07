Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Василий Михеевич

Мать: Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Савинкин Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Савинкина Пелагея Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Терентьевна

Мать ребёнка: Савинкина Пелагея Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Терентьевна

Мать ребёнка: Савинкина Пелагея Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкина Пелагея Садохина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкина Пелагея Садохина

Смерть
Неизвестно
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