Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Василий Михеевич
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Савинкин Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Савинкина Пелагея Садохина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Терентьевна
Мать ребёнка: Савинкина Пелагея Садохина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Терентьевна
Мать ребёнка: Савинкина Пелагея Садохина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно