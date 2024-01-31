Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова (Петрова) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Константин
Рождение ребёнка
1871
Сын: Петров Сергей
Отец ребёнка: Петров Константин
Смерть
Неизвестно