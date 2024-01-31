Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1871 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова (Петрова) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Константин

Рождение ребёнка
1871

Сын: Петров Сергей

Отец ребёнка: Петров Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.