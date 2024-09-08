Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Кривенцова Матрена Иванова
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кривенцова Марья Иванова
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кривенцова Марья Иванова
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кривенцова Фекла Иванова
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов
Смерть
Неизвестно