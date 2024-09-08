Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Иван Артемов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кривенцов Иван Иванов

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кривенцов Петр Иванов

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Кривенцова Матрена Иванова

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кривенцова Марья Иванова

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кривенцова Марья Иванова

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кривенцова Фекла Иванова

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Артемов

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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