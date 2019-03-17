Курдикова (Посел) Альбина Валериановна
Место рождения
Дата рождения21.04.1941
Дата смерти17.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1969
Муж: не указан
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курдиков Олег Александрович
Смерть
17.03.2019