Курдикова (Посел) Альбина Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдикова (Посел) Альбина Валериановна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

21.04.1941

Дата смерти

17.03.2019

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1941

Отец: Посел Валериан Войцехович

Мать: Ромахова Дарья Григорьевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курдиков Олег Александрович

Бракосочетание
06.07.1969

Муж: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курдиков Олег Александрович

Смерть
17.03.2019
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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