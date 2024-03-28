Незнаю Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Незнаю) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незнаю Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незнаю Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незнаю Владимир
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана