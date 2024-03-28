Незнаю Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незнаю Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Незнаю) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незнаю Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незнаю Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незнаю Владимир

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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