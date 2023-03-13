Соломахина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти27.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1855
Сын: Соломахин Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Соломахин Степан Лукич
Рождение ребёнка
15.11.1867
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Соломахин Степан Лукич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Соломахин Николай Степанович
Отец ребёнка: Соломахин Степан Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1887
от простуды