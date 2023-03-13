Соломахина Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

27.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1855

Сын: Соломахин Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Соломахин Степан Лукич

Рождение ребёнка
15.11.1867

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Соломахин Степан Лукич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соломахин Николай Степанович

Отец ребёнка: Соломахин Степан Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Степан Лукич

Смерть
27.05.1887
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от простуды
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