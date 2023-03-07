Мухачева Устинья Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачева Устинья Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1836 ст.

Муж: Мухачев Диомид (Дометий Дементий) Анисимов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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