Максимова (Вагина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1983
Сын: Максимов Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Максимов Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
23.04.1990
Дочь: Габбасова Александра Леонидовна
Отец ребёнка: Максимов Леонид Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно