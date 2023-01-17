Максимова (Вагина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Вагина) Ольга Александровна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1983

Сын: Максимов Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Максимов Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
23.04.1990

Дочь: Габбасова Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Максимов Леонид Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Леонид Владимирович

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