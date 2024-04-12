Зайцева (Андрианова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения11.05.1843 ст.
Дата смерти07.08.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1843 ст.
Отец: Пётр Андрианович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
06.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1862 ст.
Дочь: Зайцева Анна Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич
Рождение ребёнка
04.03.1864 ст.
Дочь: Зайцева Дарья Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич
Рождение ребёнка
22.06.1865 ст.
Сын: Зайцев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич
Рождение ребёнка
24.07.1867 ст.
Сын: Зайцева Васса Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич
Рождение ребёнка
24.07.1867 ст.
Дочь: Зайцева Анна Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич
Смерть
07.08.1867 ст.