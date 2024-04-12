Зайцева (Андрианова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Андрианова) Елена Петровна

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.05.1843 ст.

Дата смерти

07.08.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1843 ст.

Отец: Пётр Андрианович

Мать: Мария Васильевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.02.1861 ст.

Муж: Зайцев Александр Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1862 ст.

Дочь: Зайцева Анна Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.03.1864 ст.

Дочь: Зайцева Дарья Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.06.1865 ст.

Сын: Зайцев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.07.1867 ст.

Сын: Зайцева Васса Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.07.1867 ст.

Дочь: Зайцева Анна Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.08.1867 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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