Томилова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Арина Егоровна
Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Арина Егоровна
Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно