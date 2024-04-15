Томилова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Томилов Иван Егорович

Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Томилов Яков Егорович

Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Арина Егоровна

Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Арина Егоровна

Отец ребёнка: Томилов Егор Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Егор Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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