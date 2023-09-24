Верхотуров Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Верхотуров Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Верхотуров Федор Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Верхотуров Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно