Верхотуров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотуров Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Верхотуров Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Верхотуров Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Верхотуров Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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