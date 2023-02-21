Музылев Прокопий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музылев Прокопий Романович

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Место рождения

Старый Урюп Тяжинский Кемеровской

Дата рождения

07.07.1917

Дата смерти

19.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Урюп Тяжинский Кемеровской
Рождение ребёнка
03.08.1952

Дочь: Якк Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Музылёва Ольга Степановна

Марьевка Тяжинский Кемеровской
Смерть
19.12.1992
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