Музылев Прокопий Романович
Место рожденияСтарый Урюп Тяжинский Кемеровской
Дата рождения07.07.1917
Дата смерти19.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Старый Урюп Тяжинский Кемеровской
Рождение ребёнка
03.08.1952
Дочь: Якк Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Музылёва Ольга Степановна
Марьевка Тяжинский Кемеровской
Смерть
19.12.1992