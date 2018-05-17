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Сабиров Фалих Сабирович

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1932

Дата смерти

17.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1958

Жена: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1965

Сын: Сабиров Фаниль Фалихович

Мать ребёнка: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.05.2018
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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