Сабиров Фалих Сабирович
Место рождения
Дата рождения15.10.1932
Дата смерти17.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
07.12.1959
Рождение ребёнка
05.09.1962
Рождение ребёнка
22.05.1965
Мать ребёнка: Сабирова Лиюза Мехамматовна
Рождение ребёнка
27.02.1968
Рождение ребёнка
27.04.1977
Смерть
17.05.2018