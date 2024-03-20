Рябков Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябков Савелий Константинович
Мать: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
?.03.1970
Дочь: Галина Федоровна
Мать ребёнка: Рябкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Рябкова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Вера
Смерть
Неизвестно