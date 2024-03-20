Рябков Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябков Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябков Савелий Константинович

Мать: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
?.03.1970

Дочь: Галина Федоровна

Мать ребёнка: Рябкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Рябкова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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