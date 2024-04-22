Чаниева Лида Мухтаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаниева Лида Мухтаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ФЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукет

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тукиева Залина Султановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тукиева Лиза Султановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1979

Сын: Тукиев Аслан Султанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1985

Сын: Тукиев Магомед Султанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1987

Дочь: Тукиева Зара Султановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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