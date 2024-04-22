Чаниева Лида Мухтаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукет
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тукиева Залина Султановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тукиева Лиза Султановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1979
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1985
Сын: Тукиев Магомед Султанович
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Рождение ребёнка
18.09.1987
Дочь: Тукиева Зара Султановна
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