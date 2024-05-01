Спирин Василий (2-Й) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1816
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1816
Отец: Спирин Стефан Дмитриевич
Мать: Спирина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.07.1839
Дочь: (Спирина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1840
Сын: Спирин Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1843
Сын: Спирин Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1846
Сын: Спирин Афонасий Васильевич
Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1847
Дочь: (Спирина) Мария (2-Я) Васильевна
Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна
Смерть
После 1858