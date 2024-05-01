Спирин Василий (2-Й) Степанович 24.01.1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирин Василий (2-Й) Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1816

Отец: Спирин Стефан Дмитриевич

Мать: Спирина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.07.1839

Дочь: (Спирина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1840

Сын: Спирин Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1843

Сын: Спирин Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1846

Сын: Спирин Афонасий Васильевич

Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1847

Дочь: (Спирина) Мария (2-Я) Васильевна

Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Спирин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Спирина (Кунгурцова) Евдокия Ивановна

Смерть
После 1858

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