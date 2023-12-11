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Герасименко Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1989

Отец: Герасименко Владимир Михайлович

Мать: Герасименко Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
29.12.2020

Дочь: Герасименко Стефания Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2020

Дочь: Герасименко Таисия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2020

Сын: Герасименко Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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