Герасименко Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1989
Рождение ребёнка
29.12.2020
Дочь: Герасименко Стефания Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2020
Дочь: Герасименко Таисия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2020
Сын: Герасименко Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности