Молданова (Вылла) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова (Вылла) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мултанов Дмитрий

Отец ребёнка: Молданов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Молданов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Молданов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мултанов Афанасий

Отец ребёнка: Молданов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов Сергей

Смерть
Неизвестно
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