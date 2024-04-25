Мурзин Петр Егоров 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Петр Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Мурзин Егор Афансьев

Мать: Мурзина (Березникова) Акулина Степанова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурзин Андрей Петров

Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мурзин Василий Петров

Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мурзин Мирон Петров

Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мурзин Максим Петров

Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мурзин Трофим Петров

Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Смерть
Неизвестно

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