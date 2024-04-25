Мурзин Петр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мурзин Андрей Петров
Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мурзин Мирон Петров
Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мурзин Максим Петров
Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мурзин Трофим Петров
Мать ребёнка: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова
Смерть
Неизвестно