Пудовкина Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1990
Дочь: Самсонова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Пудовкин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.03.1992
Сын: Пудовкин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Пудовкин Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно