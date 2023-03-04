Пудовкина Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовкина Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1990

Дочь: Самсонова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Пудовкин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
21.03.1992

Сын: Пудовкин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Пудовкин Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудовкин Алексей Сергеевич

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