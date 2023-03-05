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Евдокия Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

23.11.1778 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Васса Трифанова

Отец ребёнка: Трифан Алексеев

Рождение ребёнка
1722

Сын: Тарас Трифанов

Отец ребёнка: Трифан Алексеев

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Онисья Трифанова

Отец ребёнка: Трифан Алексеев

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ксения Трифанова

Отец ребёнка: Трифан Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифан Алексеев

Смерть
23.11.1778 ст.
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