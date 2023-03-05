Евдокия Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти23.11.1778 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Васса Трифанова
Отец ребёнка: Трифан Алексеев
Рождение ребёнка
1722
Сын: Тарас Трифанов
Отец ребёнка: Трифан Алексеев
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Онисья Трифанова
Отец ребёнка: Трифан Алексеев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ксения Трифанова
Отец ребёнка: Трифан Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифан Алексеев
Смерть
23.11.1778 ст.