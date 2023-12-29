Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Место рождения

Журавка, Сумська область

Дата рождения

24.01.1906 ст.

Дата смерти

05.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906 ст.

Отец: Селивоненко Никифор Иванович

Мать: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Журавка, Сумська область
Михайловская церковь, Новгород-Сiверського повета, Черниговская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
24.01.1906 ст.
Журавка, Сумська область
Место жительства
Около 1909
Откуда: с. Кривоносовка Куда: д. Орловка Из Черниговской губернии в Томскую губернию, Каинаский уезд, Юдинская волость, с. Орловка
Бракосочетание
1921

Муж: Жоров Андрей Исааков

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1928

Дочь: Эленшлегер-Шинко (Жорова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Жоров Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
22.01.1939

Дочь: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков

По рассказам Спициной (Жоровой) Фёклы Андреевны, она родилась в Казахстане, село Каратерек. Однако с местом рождения в документах путаница. В свидетельстве о рождении указано - с. Джамбул В свидетельс... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Жоров Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.02.1981
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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