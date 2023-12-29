Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1906 ст.
Дата смерти05.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906 ст.
Михайловская церковь, Новгород-Сiверського повета, Черниговская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.01.1906 ст.
Место жительства
Около 1909
Откуда: с. Кривоносовка Куда: д. Орловка Из Черниговской губернии в Томскую губернию, Каинаский уезд, Юдинская волость, с. Орловка
Бракосочетание
1921
Муж: Жоров Андрей Исааков
Рождение ребёнка
02.08.1928
Дочь: Эленшлегер-Шинко (Жорова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков
Рождение ребёнка
15.02.1932
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
22.01.1939
Дочь: Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков
По рассказам Спициной (Жоровой) Фёклы Андреевны, она родилась в Казахстане, село Каратерек. Однако с местом рождения в документах путаница. В свидетельстве о рождении указано - с. Джамбул В свидетельс... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1940
Отец ребёнка: Жоров Андрей Исааков
Смерть
05.02.1981