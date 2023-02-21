Ушаков Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Тимофей Андреевич

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Место рождения

Ушаково

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Ушаков Андрей

Мать: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
1674

Сын: Ушаков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Сенка Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Иван (мл.)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Куземка Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Смерть
Неизвестно
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