Ушаков Тимофей Андреевич
Место рожденияУшаково
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Ушаков Андрей
Мать: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков Иван (мл.)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков Куземка Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Ушаково
Смерть
Неизвестно