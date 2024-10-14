Радина Василиса Яковлевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

Радина Василиса Яковлевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1741, города Венева Озеренская слобода, Россия

умерла Неизвестно

Супруги
Радин Акинфей ДементьевичВычислено 1741 г.р.
Дети
Радин Сидор АкинфеевичВычислено 1758 г.р.
(Радина) Арина АкинфеевнаВычислено 1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

города Венева Озеренская слобода, Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радин Акинфей Дементьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Радин Сидор Акинфеевич

Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: (Радина) Арина Акинфеевна

Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Домна Акинфеевна

Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Радин Фока Акинфеевич

Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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