Радина Василиса Яковлевна
женский, родилась 1741, города Венева Озеренская слобода, Россия
умерла Неизвестно
Супруги
Радин Акинфей ДементьевичВычислено 1741 г.р.
Дети
Радин Сидор АкинфеевичВычислено 1758 г.р.
(Радина) Арина АкинфеевнаВычислено 1760 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
города Венева Озеренская слобода, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: (Радина) Арина Акинфеевна
Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Домна Акинфеевна
Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Радин Акинфей Дементьевич
Смерть
Неизвестно