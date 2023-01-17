Котова Пелагия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Пелагия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Котов Григорий Ильич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1829

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Котов Григорий Ильич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Григорий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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