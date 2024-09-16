Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Александр Александрович

Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Павел

Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Георгий Александрович

Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

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