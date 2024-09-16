Разумова (Тюменцева) Капитолина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Александр Александрович
Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Павел
Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Разумов Александр Павлович
Смерть
Неизвестно