Мареев (Мареев) Адольф
мужской, родился 1938
умер 1983, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Мареева (Митрофанова) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мареева (Митрофанова) Людмила
Смерть
1983
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область