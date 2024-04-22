Якупова (Давлятханова) Альбина Валерьевная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупова (Давлятханова) Альбина Валерьевная

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Место рождения

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.12.1991

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1994 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1991

Отец: Давлятханов Валерий Маратович

Мать: Давлятханова Альвера Саибовна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якупов Эдуард Альбертович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якупов Эдуард Альбертович

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якупов Эдуард Альбертович

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