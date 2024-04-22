Якупова (Давлятханова) Альбина Валерьевная
Место рождения
Дата рождения10.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1991
Рождение ребёнка
10.03.2012
Рождение ребёнка
13.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якупов Эдуард Альбертович
Рождение ребёнка
18.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якупов Эдуард Альбертович
Бракосочетание
Неизвестно