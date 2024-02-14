(Булатова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булатова) Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Зиятдин

Мать: Булатова (Шараф) Зифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов ?

Смерть
Неизвестно

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