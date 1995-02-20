Коломиец Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1927
Дата смерти20.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927
Отец: Коломиец Федор
Мать: Коломиец Варвара
Рождение ребёнка
23.05.1954
Дочь: Миронова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Коломиец Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломиец Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коломиец Ирина Ивановна
г. Ровеньки Луганской обл. Украина
Смерть
20.02.1995