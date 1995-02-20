Коломиец Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломиец Алексей Федорович

Коломиец Алексей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1927

Дата смерти

20.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927

Отец: Коломиец Федор

Мать: Коломиец Варвара

Рождение ребёнка
23.05.1954

Дочь: Миронова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Коломиец Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломиец Ирина Ивановна

г. Ровеньки Луганской обл. Украина
Смерть
20.02.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close