Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Сырников Василий Иванович
Мать: Сырникова неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Котляр Нина Степановна
Отец ребёнка: Бочаров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Виктор Степанович
Отец ребёнка: Бочаров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Антонина Степановна
Отец ребёнка: Бочаров Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочаров Степан
Смерть
Около 1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния