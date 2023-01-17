Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Сырникова) Елена Васильевна

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Место рождения

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Сырников Василий Иванович

Мать: Сырникова неизвестно

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Котляр Нина Степановна

Отец ребёнка: Бочаров Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Виктор Степанович

Отец ребёнка: Бочаров Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Антонина Степановна

Отец ребёнка: Бочаров Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Степан

Смерть
Около 1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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