Клименко Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Алла Ивановна
Отец ребёнка: Клименко Иван Данилович ур Владмирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина (Клименко) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Клименко Иван Данилович ур Владмирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно