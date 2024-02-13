Клименко Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Алла Ивановна

Отец ребёнка: Клименко Иван Данилович ур Владмирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина (Клименко) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Клименко Иван Данилович ур Владмирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Иван Данилович ур Владмирович

Смерть
Неизвестно

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