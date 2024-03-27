Майнбург (Горовацкая) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майнбург (Горовацкая) Любовь

Место рождения

с. Усть-Кут Киренского уезда

Дата рождения

10.06.1905

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1905

Отец: Горовацкий Наум

Мать: Горовацкая Рахиль

с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
04.05.1927

Дочь: Даниленко Ида Климентьевна

Отец ребёнка: Майнбург Климентий

г. Якутск
Рождение ребёнка
1933

Сын: Майнбург Алексей Климентьевич

Отец ребёнка: Майнбург Климентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майнбург Климентий

Работа или профессия
Неизвестно
г. Якутск
старшая мед. сестра
Смерть
1972
г. Якутск
Похороны
Неизвестно
г. Якутск
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