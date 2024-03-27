Майнбург (Горовацкая) Любовь
Место рожденияс. Усть-Кут Киренского уезда
Дата рождения10.06.1905
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1905
Отец: Горовацкий Наум
Мать: Горовацкая Рахиль
с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
04.05.1927
Дочь: Даниленко Ида Климентьевна
Отец ребёнка: Майнбург Климентий
г. Якутск
Рождение ребёнка
1933
Сын: Майнбург Алексей Климентьевич
Отец ребёнка: Майнбург Климентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майнбург Климентий
Работа или профессия
Неизвестно
г. Якутск
старшая мед. сестра
Смерть
1972
г. Якутск
Похороны
Неизвестно
г. Якутск