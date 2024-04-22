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Свалова Мария Николаевна
Свалова Мария Николаевна
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Свалов Николай Иванович
Мать
Кирчанова Афонасия Романовна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Свалов Николай Иванович
Мать:
Кирчанова Афонасия Романовна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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