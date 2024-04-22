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Свалова Мария Николаевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Свалов Николай Иванович

Мать: Кирчанова Афонасия Романовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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