Протопопова (Касинова) Елена Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Протопопова (Касинова) Елена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1837

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касинов Даниил Васильевич

Мать: Касинова Мария

Бракосочетание
11.09.1835 ст.

Муж: Протопопов Николай Алексеевич

ГАОО Одесса - Государственный Архив Одесской области | ул. Жуковского, 18. | Фонд 37, Опись 3, Дело 455: Метрические книги Александрийского уезда за 1835 год. Л. 412 | Мѣсяцъ Сентябрь. | Одиннадцятого... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Протопопов Николай Алексеевич

Владельческое сельцо Морозовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1837
Владельческое сельцо Морозовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя

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