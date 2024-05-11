Протопопова (Касинова) Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1837
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касинов Даниил Васильевич
Мать: Касинова Мария
Бракосочетание
11.09.1835 ст.
ГАОО Одесса - Государственный Архив Одесской области | ул. Жуковского, 18. | Фонд 37, Опись 3, Дело 455: Метрические книги Александрийского уезда за 1835 год. Л. 412 | Мѣсяцъ Сентябрь. | Одиннадцятого... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Протопопов Николай Алексеевич
Владельческое сельцо Морозовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1837
Владельческое сельцо Морозовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя