Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Анна Борисовна

Отец ребёнка: Козырев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Борис Борисович

Отец ребёнка: Козырев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Борис

Рождение ребёнка
04.04.1900

Дочь: Козырева Феодора Борисовна

Отец ребёнка: Козырев Борис

Смерть
Неизвестно

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