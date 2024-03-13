Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Анна Борисовна
Отец ребёнка: Козырев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козырев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козырев Борис
Рождение ребёнка
04.04.1900
Дочь: Козырева Феодора Борисовна
Отец ребёнка: Козырев Борис
Смерть
Неизвестно