Ситковский Фёдор Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Ситковский Арсений Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ситковская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситковский Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Ситковская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситковский Арсений Фёдорович
Мать ребёнка: Ситковская Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно