Ситковский Фёдор Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситковский Фёдор Арсентьевич

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Место рождения

Курово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Ситковский Арсений Павлович

Мать: не указана

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ситковская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситковский Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Ситковская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситковский Арсений Фёдорович

Мать ребёнка: Ситковская Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситковская Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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