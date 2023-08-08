Лещиновский Кирилл Амосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещиновский Кирилл Амосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещиновский Амос Мелетиевич

Мать: Лещиновская Оляна

Место рождения: Киевская губерния, Уманский уезд, Уманская волость, Кочержицкая
Награда
Около ?.06.1915
Лещиновский Кирилл Амосович, рядовой ГМ 4 683412. Награжден Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные подвиги мужества и храбрости в бою с неприятелем 14 мая 1915 года. Ст. 145 п. 2 Георгиевского С... Показать все
Призыв на военную службу
Неизвестно
Воинская часть: 138-й пехотный Болховский полк, рядовой
Смерть
Неизвестно
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