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Иван Антонов
Иван Антонов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Антон Алексеев
1752 г.р.
Мать
Настасья Оксенова
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Антон Алексеев
Мать:
Настасья Оксенова
Смерть
Неизвестно
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