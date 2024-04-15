Лебедев Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1903

Сын: Лебедев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.01.1904

Дочь: Лебедева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лебедева Любовь Яковлеван

Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лебедев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.01.1908

Сын: Лебедев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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