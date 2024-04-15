Лебедев Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1903
Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
?.01.1904
Дочь: Лебедева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лебедева Любовь Яковлеван
Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лебедев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
?.01.1908
Сын: Лебедев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Лебедева Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно