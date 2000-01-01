Харламов Альмир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламов Альмир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Револ

Мать: Эльза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агнесса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радель

Мать ребёнка: не указана

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