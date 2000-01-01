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Харламов Альмир
Харламов Альмир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Револ
Мать
Эльза
Жена
Агнесса
Дети
Радель
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Револ
Мать:
Эльза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Агнесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Радель
Мать ребёнка: не указана
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